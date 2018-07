ZDFtivi | Siebenstein - Hurra, die Post ist da!

Der Boden im Laden ist in Bewegung! Es ist Edgar, der Postmaulwurf. Er macht sich gleich über Siebensteins Kuchen her. Davon wird er dick und rund und passt nicht mehr in den unterirdischen Posttunnel! Wie soll er nun die eilige Fracht zum Südpol bringen?