ZDFtivi | Siebenstein - Hurra, die Post ist schon wieder da!

Postmaulwurf Edgar ist in Not: Wie soll er bloß ein Paket nach Island bringen? Welch eine Gemeinheit von seinem Chef! Rudi weiß es: per Flugpost! Doch wie kriegt man einen kleinen, runden Maulwurf zum Fliegen?