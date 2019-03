Vorab

ZDFtivi | Siebenstein - Piraten-Rudi und das Auge der Tiefsee

Der Pirat Thomas Crow fesselt Siebenstein, um so an einen Schatz zu gelangen, den er in Siebensteins Laden vermutet. Doch Crow hat nicht mit Piraten-Rudi gerechnet, der nun eine wilde Befreiungsaktion startet.