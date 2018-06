ZDFtivi | 4 1/2 Freunde - Die Fast-Food-Verschwörung

Freds Mama hat einen neuen Freund: Bennie. Fred und er nähern sich langsam an. Obwohl Bennie nicht will, dass Fred in ein Fast Food Lokal geht, besucht Fred es mit seinen Freunden. Dieses Lokal erscheint Kalle & Co. verdächtig.