ZDFtivi | 4 1/2 Freunde - Geschmackloser Kunstraub

Ben Witt kommt neu in die Klasse der vier Freunde. Steffi freundet sich mit ihm an. Doch dann wird Bens Vater verdächtigt, in einer Kunstgalerie Skulpturen gestohlen zu haben. Alle Indizien sprechen gegen Bens Vater, aber Steffi glaubt an dessen Unschuld.