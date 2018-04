ZDFtivi | Wickie und die starken Männer - Kapitän Ente

Weil Halvar etwas ausgefressen hat, will er seiner Frau Ylva aus dem Weg gehen. Ob er sich tatsächlich in eine Ente verwandelt hat? Seine Crew kann er so nicht befehligen! Wickie muss der Sache auf den Grund gehen.