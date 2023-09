Frankfurter und Leipziger Buchmesse

ARD, ZDF und 3sat in Frankfurt/Main zum ersten Mal auf gemeinsamer Literaturbühne mit ganztägigem Programm, hochkarätigen Autorinnen und Autoren zu Lesungen und Gesprächen.



Bekannte Moderatorinnen und Moderatoren wie Bärbel Schäfer, Denis Scheck, Knut Cordsen, Mona Ameziane, Thea Dorn, Katty Salié, Jo Schück, Vivian Perkovic, Cécile Schortmann und Gert Scobel stellen ausgewählte Neuerscheinungen vor. "Dein Buch – Das Beste von der Frankfurter Buchmesse" ist eine gemeinschaftlich produzierte TV-Sendung, die die Höhepunkte des Bühnenprogramms in zwei Folgen von jeweils 90min bündelt.



Dein Buch - Der Büchertalk findet statt: Mittwoch 10:00-18:00 Uhr, Donnerstag 10:00-18:00, Freitag 10:00-18:00, Samstag 10:00-18:00, Sonntag 10:00-18:00 Uhr - Jeweils digital im ZDF-Livestream und in der ZDF-Mediathek.