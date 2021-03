"Ich kenne niemanden, der so aussieht wie ich und rudert", sagt Carlotta Nwajide, Ruderin der deutschen Nationalmannschaft. Die afrodeutsche Hannoveranerin wurde in der Schule von ihren Freundinnen dazu bewegt, sich im vermeintlich elitären Rudersport auszuprobieren. Ein Glücksfall, denn heute ist Carlotta eine der Besten des Landes. In GERMANIA spricht die Ausnahmesportlerin über Rassismus im Profisport und den großen Traum von Tokio.