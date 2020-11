Denny Pham verbringt seine Jugend in der berüchtigten Plattenbau-Siedlung von Rostock-Lichtenhagen. Zwischen klobigen Wohnhäusern und einem Supermarkt-Parkplatz, unweit der Ostsee, findet der Sohn eines vietnamesischen Einwanderers früh zu seiner großen Leidenschaft, dem Skaten. Heute ist Denny einer der besten Skater des Landes und sollte eigentlich an der Olympischen Sommerspielen in Tokyo teilnehmen, bei der Skaten das erste Mal als Disziplin aufgeführt werden sollte. Bei GERMANIA spricht das Ausnahmetalent über die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen, bei denen seine Eltern hautnah dabei waren und über die Bretter, die die Welt bedeuten.