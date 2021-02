Die Dokumentationsreihe "Auf den Spuren großer Komponisten" stellt uns eine Auswahl an großen klassischen Komponisten vor und führt den Zuschauer an die Orte, an denen sie geboren wurden, gelebt und gearbeitet haben. Städte, Länder oder Landschaften, die ihre Musik beeinflussten und uns einen ganz eigenen Zugang zu ihrem Leben und Werk ermöglichen.