Diana Damrau stammt aus dem schwäbischen Günzburg, wo sie 1971 geboren wurde. Nach ihrem Studium in Würzburg und verschiedenen festen Engagements ist die Sopranistin seit 2002 als freischaffende Sängerin tätig. Sie ist gerngesehener Gast an internationalen Opernhäusern und bei namhaften Festivals, sang bei der Wiedereröffnung der Scala in Mailand 2004 und ist die erste Sängerin, die an der Metropolitan Opera in New York in einer Saison sowohl die Pamina als auch die Königin der Nacht in „Die Zauberflöte“ sang. Zu Diana Damraus Repertoire gehören Rollen von Mozart, Donizetti, Verdi und Strauss sowie zeitgenössische Opern. Außerdem ist sie eine angesehene Liedsängerin. Bekannte und selten gehörte Arien des französischen Komponisten Giacomo Meyerbeer stehen im Fokus ihrer aktuellen CD „Meyerbeer – Grand Opera“, für die sie den OPUS KLASSIK als Sängerin des Jahres erhält.