Menschen, die hinschauen, eingreifen und Mut beweisen: Im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin wurden die Helfer geehrt, die in drei Kriminalfällen couragiert geholfen haben. Die "XY-Preise - Gemeinsam gegen das Verbrechen" wurden von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vergeben. Das sind die Geschichten der Preisträger:

Aktenzeichen XY... Ungelöst: XY-Preis für Baby-Rettung

Als Andreas Bichert in einer kalten Oktobernacht 2023 den Nachhauseweg antritt, ahnt er nicht, dass er bald eine schaurige Entdeckung machen würde. Nach einem geselligen Abend mit Freunden geht er in Langenau bei Ulm zu Fuß nach Hause. In der Nähe von Altglas-Containern vernimmt er ein seltsames Geräusch, das er zunächst nicht zuordnen kann. Zu Hause angekommen, beschleicht ihn ein mulmiges Gefühl.

Er beschließt, zurückzugehen und nachzusehen, woher das Geräusch kommt. Da hört er schon von Weitem ein Baby schreien und entdeckt in einem der Altglas-Container den Säugling.

Der XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen Quelle: ZDF, Jule Roehr Der "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen" steht unter der Schirmherrschaft der Bundesinnenministerin und ehrt Personen mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben: Menschen, die hinschauen, eingreifen und Mut beweisen. Das ZDF und die "Aktenzeichen XY… Ungelöst"-Produktionsfirma Securitel wollen mit dem Preis couragiertes Handeln öffentlich machen, belohnen und fördern. Seit 2002 ehrt die Auszeichnung, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert ist, jährlich drei Personen oder Gruppen. Insgesamt 102 Bürgerinnen und Bürger wurden bisher ausgezeichnet.

Andreas Bichert ruft sofort die Polizei und rettet das erst wenige Stunden alte Kind kurzerhand aus dem Container. Ohne das aufmerksame Handeln des 40-jährigen Familienvaters wäre der Junge in dieser Nacht erfroren.

Natürlich hatte ich Angst, dass ich das Neugeborene verletze, wenn ich es heraushole, aber auf Hilfe zu warten, war keine Option. „ Andreas Bichert, XY-Preisträger

Jahrelangen Missbrauch beendet

Wie jeden Mittwochmorgen joggen Maika Janat-Vennemann (39) und Emma Hufnagel (33) am 11. Oktober 2023 in einem Waldstück in Altenstadt in Hessen . Dabei kommt ihnen ein Paar mit einem großen Altersunterschied auf Anhieb komisch vor. "Das war einfach ein merkwürdiges Bild", erzählt Emma Hufnagel.

Der erste Gedanke war: Warum ist das Mädchen nicht in der Schule? „ Emma Hufnagel, XY-Preisträgerin

Die Frauen entscheiden, nicht ihre übliche Route zu nehmen, sondern gleich mehrmals an dem ungleichen Paar vorbeizulaufen. Schließlich sprechen die Joggerinnen das Paar an und bestehen darauf, sich mit dem Mädchen allein zu unterhalten und erfahren: Die 15-Jährige hat den deutlich älteren Mann im Internet kennengelernt.

Maika Janat-Vennemann und Emma Hufnagel entscheiden, die Polizei zu informieren. In der Zwischenzeit spricht eine weitere Frau, Elvira Bunzel, das Mädchen an. Daraufhin wird der Mann aggressiv. In diesem Moment trifft die Polizei ein und nimmt ihn sofort fest.

Die Ermittlungen ergeben: Der 47-Jährige hat das Mädchen zwei Jahre lang sexuell missbraucht und manipuliert. Daneben hatte der Täter bereits Kontakt mit mehreren Dutzend weiteren Kindern und Jugendlichen aufgenommen.

Weil Emma Hufnagel, Maika Janat-Vennemann und Elvira Bunzel ihrer Intuition gefolgt sind, konnten sie einen jahrelangen sexuellen Missbrauch beenden und etliche weitere potenzielle Opfer davor bewahren.

Fünf Freunde verhindern potenziell eine Mordserie

An einem Abend im Restaurant vernehmen fünf Freunde einen Hilfeschrei vom Parkplatz. Sie stürmen nach draußen und sehen, wie ein Mann eine junge Frau mit einem Messer attackiert

Angst hatte ich nicht - im Gegenteil, man konnte sehen, dass der Angreifer eingeschüchtert war. „ Leon Jamal Zeid, XY-Preisträger

"Zudem waren wir zu fünft, also in der Überzahl", erinnert sich Leon Jamal Zeid, einer der Freunde. Der Täter flüchtet in sein Auto und rast davon.

Die Freunde reagieren: Einer ruft die Polizei und gibt eine Beschreibung des Täters ab, zwei der Freunde rennen dem Wagen hinterher und können das Kennzeichen erkennen. Die übrigen beiden eilen zu der Frau, die blutüberströmt auf dem Boden liegt. Gemeinsam bringen sie die Verletzte ins Restaurant und versorgen sie notdürftig, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Diese Teamleistung hat der 30-Jährigen nicht nur das Leben gerettet, sondern die Polizei auch noch zu einem gesuchten Mörder geführt. Der Täter hatte erst drei Tage zuvor eine 17-jährige Schülerin beim Inliner-Fahren angegriffen und getötet. Mit ihrem mutigen Eingreifen verhinderten die fünf Freunde eine potenzielle Mordserie.

