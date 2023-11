Die Gewinner des XY-Preises 2023

Auszeichnung für mutiges und vorbildliches Handeln: Im ZDF-Hauptstadtstudio hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Donnerstag, 23. November 2023, als Schirmherrin den "XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen" verliehen. Der mit jeweils 10.000 Euro dotierte Preis wurde an Menschen vergeben, die sich auf besonders couragierte Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben: Klara Cujé (62) befreite in Aachen eine Frau aus der Gewalt eines Serientäters, Mohamad Al Hasan (40) schritt in Mülheim bei einem Messerangriff ein und Yelyzaveta Kryshtal (26) und Lothar Christen (72) halfen in Bochum, eine schwere Gewalttat zu beenden.