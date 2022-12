Die Gewinner des XY-Preises 2022

Der Fall



Tomas Weis, 56, aus Rüdesheim am Rhein, möchte nur in Ruhe vor seinem Haus eine Zigarette rauchen, als seine Aufmerksamkeit durch lautes Hupen und Schreie in einen Kampf um Leben und Tod gelenkt wird. Zwei Frauen sitzen in einem Auto und kämpfen mit einem Mann, der durch die geöffnete Tür die Fahrerin attackiert, während die Beifahrerin versucht, das Opfer aus seiner Reichweite zu ziehen. Tomas Weis zögert nicht und eilt den Frauen spontan zu Hilfe. Was er in diesem Moment nicht sieht: Der Angreifer ist mit einem Messer bewaffnet und sticht damit immer wieder auf sein Opfer ein.



Mit aller Kraft versucht Tomas Weis den aggressiven Mann aus dem Fahrzeug zu ziehen, während dieser weiter die Frau attackiert. Vergeblich, der Angreifer lässt sich einfach nicht von seinem Opfer abbringen. Es gelingt dem Helfer erst, als er dem Angreifer einen Finger ins Auge drückt und ihm mit aller Wucht gegen das Jochbein schlägt. Endlich taumelt sein Widersacher zurück und lässt von seinem Opfer ab. Jetzt nimmt Tomas Weis das blutige Messer in der Hand des wütenden Angreifers wahr. Dieser lässt sich durch das Einschreiten des Helfers aber nur kurzzeitig von seinem mörderischen Handeln abhalten. Erneut stürzt er sich mit dem Messer auf sein Opfer und die Frau im Auto erleidet weitere lebensgefährliche Messerstiche. Trotz der Klinge in der Hand des Gegenübers packt Tomas Weis erneut den brutalen Angreifer und zerrt ihn wieder vom Auto weg.



Diesmal gelingt es dem 56-Jährigen, den Täter zu Boden zu bringen und ihn zu entwaffnen. Weitere hinzugeeilte Nachbarn alarmieren die Polizei. Kurz darauf wird der Angreifer festgenommen. Das Opfer versucht noch, sich selbst ins Krankenhaus zu fahren. Doch die schwer verletzte Frau kommt nicht weit. Polizei und Rettungswagen finden sie ein paar hundert Meter vom Tatort entfernt und können sie noch rechtzeitig versorgen. Die Frau überlebt den heimtückischen und brutalen Angriff nur knapp. Die Beamten sind aber sicher: "Es ist davon auszugehen, dass jeder weitere Stich zum Tod des bereits schwer verletzten Opfers geführt hätte. Das beherzte und mutige Einschreiten von Tomas Weis hat weitere Messerstiche vom Täter verhindert."



Es stellt sich am Ende heraus, dass es sich bei dem Angreifer um den Ex-Mann des Opfers gehandelt hat. Obwohl Tomas Weis sich einer großen Gefahr ausgesetzt hat, erlitt er bei dem Kampf glücklicherweise nur wenige Prellungen. Rückblickend sagt er, er sei sich im ersten Moment nicht bewusst darüber gewesen, dass er sich selbst in Lebensgefahr begeben hat. Er habe spontan einem Menschen in Not geholfen.



Die Begründung der Jury



Tomas Weis unterbindet durch sein spontanes und beherztes Eingreifen den Tötungsversuch an einer Frau. Er zögert nicht und eilt einem ihm unbekannten Menschen spontan zu Hilfe. Dabei handelt er umsichtig und behält stets die Gefahr im Auge. Beim Versuch des Täters, sein Verbrechen zu vollenden, stellt Tomas Weis wieder die Lebensrettung des Opfers in den Vordergrund. Wiederum handelt er mit absoluter Entschlossenheit und genau richtig. Für Tomas Weis beherztes Eingreifen und die Rettung eines Menschen in höchster Not gebührt ihm der "XY-Preis 2022".

