Studie: ZDF ist Gegengewicht zu Filterblasen und Populismus

118 Seiten umfasst die Analyse, die die Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats , die ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, in Berlin an Intendant Norbert Himmler übergeben hat. Die Studie war von dem Kontrollgremium selbst in Auftrag gegeben worden. Es geht um die Perspektiven des ZDF in der digitalen Zukunft.