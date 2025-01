Der Trendreport Ernährung befasst sich mit den zehn wesentlichen Ernährungstrends, die sich nach Meinung der Fachleute in den nächsten Jahren behaupten werden. Auffällig dabei ist, dass das Thema Gesundheit eine große Rolle spielt. "Wie ein roter Faden zieht sich das durch den ganzen Report," sagt Dr. Simone Frey, Gründerin von Nutrition Hub - einem Thinktank, der nun zum fünften Mal in Folge den Trendreport Ernährung herausgibt. Jeder der zehn ausgemachten Trends habe mit dem Streben nach Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness zu tun, so Frey.