Kuriosum bei der Bob-WM. Erst trat sich Johannes Lochner ein Loch in seinen Bob, dann fuhr er über Beton. Der zweite Lauf wurde annulliert.

Beim Start des deutschen Teams von Johannes Lochner entsteht ein loch vorne im Bob. Quelle: dpa / Seth Wenig

Es gibt Tage, die bleiben im Gedächtnis eines Sportlers hängen. Dieser Freitag in Lake Placid dürfte für Bob-Pilot Johannes Lochner dazu gehören. Dabei fing alles gut an. Nach dem ersten Lauf bei der WM im Viererbob lag der 34-Jährige noch auf Rang zwei hinter Teamkollege und Dauerrivale Francesco Friedrich. Der zweite Lauf sollte also ein Angriff nach ganz vorn werden

Loch im Schlitten und Fahrt über Beton

Doch am Start riss ein großes Loch in den Schlitten Lochners. Wieso dies passierte, war auf den TV-Bildern zunächst nicht eindeutig zu erkennen. ZDF-Bob-Kommentator Felix Tusche klärte auf:" Beim Einsteigen in den Bob hat Lochner mit seinem Schuh von unten gegen den Bob getreten. Das Material hat nachgegeben und der Schlitten ein Loch bekommen."

Doch das war nicht das einzige Kuriosum dieser Fahrt. Aufgrund warmer Temperaturen im WM-Ort Lake Placid wurde der eigentlich für Samstag angesetzte zweite Lauf auf Freitag vorgezogen.

Bahn-Bedingungen in Lake Placid schlecht

Doch die Bahn schien ob der relativ hohen Temperaturen trotzdem in keinem guten Zustand zu sein. In Kurve fünf war das Eis gänzlich weggeschmolzen. "In einer Kurve fuhr Lochner mit seinem Schlitten dann über Beton. Das hat natürlich die Kufen des Schlittens beschädigt", ordnete Tusche weiter ein.

Die Kufe des Bob vom deutschen Team von Johannes Lochner ist wegen der kaputten Fahrrinne zerkratzt. Quelle: ZDF

So verlor Lochner im Verlauf der Fahrt über eine Sekunde auf die Konkurrenz. Der Ärger im Ziel war sichtlich groß. Kurz darauf wurde dem Berchtesgadener die Wiederholung seines zweiten Laufes gestattet. Doch diese fand nicht statt. Da sich die Bahn-Bedingungen nicht besserten, wurde die Wertung des zweiten Laufes letztendlich annuliert.

Friedrich nach einem Lauf vorn

So führt nach einem Lauf Francesco Friedrich vor Johannes Lochner. Auf Rang drei liegt Brad Hall aus Großbritannien direkt vor dem dritten deutschen Fahrer Adam Ammour. Ob das für den Abend angesetzte Frauen-Rennen im Zweierbob wie geplant stattfinden kann, ist derzeit noch offen.

