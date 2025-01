Es ist eine Zeitreise in eine noch wunderbar ungeschliffene Fußball-Ära, aus der Zeitzeugen aus den Medien ebenso erzählen wie die damaligen Protagonisten. Der Schwerpunkt der ersten Folge: Das öffentlich ausgetragene Duell der beiden Stars Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann.Ab 10. Januar in der ZDF-Mediathek und am 17. Januar ab 22.30 Uhr im ZDF-Fernsehen.