Bei dem NBA-Team Orlando Magic schloss Franz Wagner im Sommer einen Fünf-Jahres-Vertrag ab - und dieser ist historisch. Quelle: dpa

Als alles offiziell ist, kommen Franz Wagner die Tränen. Andere würden in dieser Situation wohl Jubelsprünge machen oder schreiend durch’s Zimmer rennen. Doch er sitzt auf einem Hotelbett in Köln, telefoniert mit seinen Eltern, wirkt überwältigt und überfordert zugleich.

Zweimal Geschichte geschrieben

Es ist der 6. Juli 2024, Wagner befindet sich mit der Deutschen Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Sommerspiele in Paris . Doch soeben war bekanntgegeben worden, dass sich die Orlando Magic, deren Trikot der Flügelspieler seit 2021 in der NBA trägt, und Wagner-Berater Jason Glushon auf einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag geeinigt haben.

Die Saison endet ohne Meistertitel. Genauso wie die Olympischen Spiele - trotz starker Leistungen der Wagners. Die Niederlagen lasten auf ihnen, doch ihnen gehört die Zukunft. 09.12.2024 | 47:43 min

Und es handelt sich um einen Wahnsinns-Deal . Wagner wird in dieser Zeit mindestens 224 Millionen Dollar verdienen. Mit Boni sind sogar bis zu 270 Millionen Dollar möglich. Es ist der finanziell größte Kontrakt in Orlandos Vereinsgeschichte - und macht den Berliner zugleich zum best bezahlten Akteur der deutschen Sporthistorie.

Zweihundertvierundzwanzig Millionen

Das könne man sich doch gar nicht vorstellen, oder?, fragt Mutter Beate. "Nee", antwortet Franz. Als kleines Kind hatte er in deutschen Basketball-Fachmagazinen über NBA-Verträge gelesen. Über Summen, die für ihn so riesig und so unvorstellbar waren. Nun hatte er selbst einen unglaublichen Kontrakt unterschrieben.

Die Eltern merken, wie perplex und hilflos ihr Sohn ist. Wie sehr ihn diese neunstellige Zahl beschäftigt. Zweihundertvierundzwanzig Millionen! Wagner ist gerade 22 Jahre alt. "Keiner", sagt er, bereite einen darauf vor, "mit so viel Geld umzugehen."

Beruhigende Worte der Eltern

Alles werde schon gut werden, sagt Beate. Ein Satz, wie ihn Mütter halt so sagen, wenn die Kinder vor einer großen, unbekannten Herausforderung stehen.

Wir begleiten dich dabei. Und, du bist halt Franz, dat is doch dat Schöne. „ Vater Axel

Wohlwissend, wie bescheiden und bodenständig der jüngere seiner beiden Söhne ist.

Der Vertrag, sowie die Reaktionen und Emotionen sind ein Thema in der vierten und letzten Folge der ZDF-Dokumentation "The Wagner Brothers - zwei Brüder, ein Traum" . Sie zeigt die Wege von Moritz und Franz Wagner, die in Berlin mit Basketball begannen, nun gemeinsam für Orlando in der NBA spielen und 2023 mit Deutschland sensationell Weltmeister wurden

Mit 13 schwer verletzt - und trotzdem täglich trainiert

Nachdem Franz sein Telefonat mit den Eltern beendet hat, hebt er hervor, wie "glücklich" er sei, dass er "in all den Momenten, in denen man nicht wusste, wo die Reise hingeht, durchgezogen" habe. Zum Beispiel, als er mit 13 eine schwere Knieverletzung hatte, mehrere Monate nicht richtig trainieren konnte und trotzdem täglich in der Halle war, um dann eben im Sitzen Bälle auf den Korb zu werfen.

Und dann sagt dieser Franz Jacob Wagner einen Satz, der so viel über ihn verdeutlicht: "Ich dachte, ich wär’ ein bisschen cooler." Doch wer kann es ihm verdenken, dass er aufgrund seines Vertrages emotional geworden ist? Zumal er ohnehin noch nie so richtig cool war, sondern eher zurückhaltend. Vor allem aber war er schon immer ein grandioser Basketballer mit vielseitigen Fähigkeiten.

Nowitzki: "Franz hat lange NBA-Karriere vor sich"

Wagner trifft zuverlässig aus der Distanz. Er zieht aber auch, wenn es sein muss, energisch zum Korb. In der Defensive kann der 2,08 Meter-Mann zur Pest für jeden Gegner werden. Und in großen Spielen, da zeigt er trotz seiner jungen Jahre, schon eine erstaunliche Souveränität und Nervenstärke. All das macht ihn für Orlando so wertvoll - aber auch teuer.

"Franz hat eine lange NBA-Karriere vor sich", betont Dirk Nowitzki. Er hatte mit den Dallas Mavericks als bislang einziger Deutscher ein NBA-Team zur Meisterschaft geführt. Franz Wagner könnte in einigen Jahren der nächste sein. Für ihn, so Nowitzki, sei alles möglich. "Der Himmel ist sein Limit."

