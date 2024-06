ZDF-Doku über Joshua Kimmich: Einblicke in sein Leben

Joshua Kimmich - private, exklusive Einblicke in das Leben des Nationalspielers, der mit dem FC Bayern das Triple gewann. Mit: Pep Guardiola, Julian Nagelsmann und Uli Hoeneß.

Die gesamte Dokumentation sehen Sie oben im Video in voller Länge, jederzeit in der ZDFmediathek oder am Abend (22.6. ab 23:45 Uhr, ZDF) im Fernsehen. Im Folgenden können Sie Auszüge daraus nachlesen: