Kondensstreifen: Wie sie verhindert werden können

Der Luftverkehr hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Es ist das am stärksten wachsende Verkehrsmittel und macht heute schon fast 14 Prozent der Gesamtverkehrsemissionen in Europa aus. Der technische Fortschritt brachte jedoch nur 15 Prozent sparsamere Flugzeuge und reicht bei weitem nicht, um die Klimaziele zu erreichen.