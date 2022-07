Wie gefährlich ist Fliegen?

Viele Menschen haben ein flaues Gefühl im Magen, wenn sie in ein Flugzeug steigen. Der Grund: Flugangst. Immerhin sind Passagierflugzeuge mehr als 10 Kilometer über dem Boden unterwegs und dazu noch extrem schnell! Die Kontrolle über das bis zu 560 Tonnen schwere Flugzeug hat: der Pilot oder die Pilotin. Doch was passiert eigentlich, wenn die Pilotinnen oder Piloten ausfallen – etwa wegen einer Lebensmittelvergiftung oder einem anderen plötzlichen Notfall im Cockpit? Stürzt das Flugzeug dann unkontrolliert ab, was kann der Autopilot oder kann vielleicht einer der Passagiere, also ein Laie, das Steuer übernehmen – wie man es aus Actionfilmen kennt? Das testet Eric für Euch in einem Flugsimulator. Wird er es schaffen, das Flugzeug sicher zu landen? Und was passiert eigentlich, wenn in der Luft ein Blitz in das Flugzeug einschlägt oder die Triebwerke ausfallen?