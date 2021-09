Steuererhöhung, ja oder nein

In einer kontroversen Diskussion steht in dieser Woche die Steuerpolitik im Fokus. Beide sind ganz nah am Politgeschehen Berlins dran: Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Tageszeitung "Die Welt", und Markus Feldenkirchen, Autor im "Spiegel"-Hauptstadt...

12 min 12 min 16.09.2021 16.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.09.2026 Video herunterladen