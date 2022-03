Männer müssen stark sein, und Frauen haben sie dafür zu bewundern. Tradition, Religion und Jugoslawienkriege prägen den Balkan bis heute.



Und fördern die Rollenbilder der Geschlechter und den Fortbestand von Klischees. Aber ist das wirklich so? ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert reist an Orte, wo Frauen die Klischees aufbrechen und politische oder gesellschaftliche Veränderungen anstoßen.



In Bosnien-Herzegowina trifft sie Umweltaktivistinnen, die erfolgreich gegen ein Wasserkraftwerk kämpfen, in Nordmazedonien eine Influencerin, die sich politisch gegen Online-Stalking engagiert, und im Kosovo zeigt die berühmteste Judoka des Landes, wie Frauen durch Sport selbstbewusst und selbstbestimmt werden.



Auf der Reise durch den Balkan wird klar: Es gibt gesellschaftliche Umbrüche in den Ländern, patriarchale Strukturen brechen auf, und "Frauen bewegen den Balkan".