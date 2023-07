auslandsjournal

Zwei Jahre regieren die islamistischen Taliban wieder in Afghanistan. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf ist es gelungen, in das weitgehend isolierte Land zu reisen.



Sie will wissen: Wie haben zwei Jahre Taliban-Herrschaft Afghanistan verändert? Mädchen dürfen nur noch bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen. Viele Berufe sind für Frauen nicht mehr erlaubt.



Die ZDF-Reporterin hat ein Land erlebt, in dem große Teile der Bevölkerung hungern und in dem vor allem für Mädchen und Frauen der Zugang zu Bildung immer weiter eingeschränkt wird. Und sie hat die Mutigen getroffen, die sich dem System entgegenstellen und für ihre Grundrechte kämpfen.



Dabei ist sie auf der Suche nach Antworten: Wie fühlt es sich an, unter den neuen alten Herrschern zu leben? Und wie haben zwei Jahre Taliban-Herrschaft Afghanistan verändert?