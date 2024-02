frontal vom 27. Februar 2024

Geheimpapiere aus dem Kreml

Wie Putin seine Wiederwahl sichert



Wenn am 17. März 2024 in Russland die Präsidentschaftswahl stattfindet, soll um die erwartete Wiederwahl von Wladimir Putin möglichst wenig dem Zufall überlassen werden. Das belegen interne Unterlagen aus der russischen Präsidialverwaltung, die "frontal" und "SPIEGEL" vorliegen.



Demnach investiert die Regierung Hunderte Millionen Euro, um Putins Wahlsieg sicherzustellen. Insbesondere soll die Bevölkerung in den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine beeinflusst und kontrolliert werden. Dort präsentiert Russland gern wiederaufgebaute Wohnviertel. Sie sind ein sichtbares Signal, dass sich Putin diese Teile der Ukraine dauerhaft einverleiben will.



Gewalt gegen Grüne

Wie die Partei zum Hassobjekt wurde



Wütende Landwirte, eskalierende Stimmung, blockierte Straßen – seit Wochen protestieren Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Vorläufiger negativer Höhepunkt sind jüngst die Aktionen gegen Mitglieder der Grünen.



Buh-Rufe und Proteste von aufgebrachten Bauern begleiten am Wochenende auch den Besuch der Grünen-Parteivorsitzenden Ricarda Lang in Magdeburg. Schon zuvor müssen die Grünen ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach absagen. Protestler prügeln sich mit Polizisten. Woher kommt die Gewaltbereitschaft? Werden die Protestaktionen zunehmend von radikalen Gruppen unterwandert und von Extremisten für eigene Zwecke missbraucht? "frontal" begibt sich auf Spurensuche.



Deutschland und die Atombombe

Debatte um Aufrüstung



Zwei Jahre ist der Angriff Russlands auf die Ukraine her, zwei Jahre die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD. Doch die Bilanz nach dieser Zeit fällt eher ernüchternd aus. Der Debatte um Aufrüstung folgen wenig konkrete Ergebnisse.



Die Frontlinie in der Ukraine verschiebt sich derzeit langsam in Richtung Westen – und unter den westlichen Verbündeten ist die vermeintliche Einigkeit der ersten Kriegstage längst gewichen. Stattdessen bestimmen Konflikte um Hilfspakete, Waffenlieferungen und konventionelle wie nukleare Abschreckung das Verhältnis untereinander. Die Debatten scheinen festgefahren, die Handlungsfähigkeit begrenzt – und so wächst die Sorge, dass Putins Kalkül aufgehen könnte.



Chancen und Risiken eines AfD-Verbots

Wie wehrhaft ist unsere Demokratie?



Deutschland ist politisiert wie schon lange nicht mehr: Seit Wochen gehen die Menschen auf die Straße für Demokratie – und gegen die AfD. Die Diskussion über ein mögliches Verbot der Partei hat an Fahrt aufgenommen. "frontal" fragt: Wie wehrhaft ist unsere Demokratie?