Für #trending durchforsten wir das Social Web, suchen und finden unglaubliche Geschichten, packende Schicksale, versteckte Konflikte. Dabei entstehen neue Perspektiven. Nirgends werden Geschichten so schonungslos, so direkt, so ungefiltert erzählt wie in den sozialen Medien. Einige sorgen für besonders viel Aufmerksamkeit, sie trenden. Und dann? Reisen wir hin! Vor Ort tauchen wir ein, machen die Welt von Hashtags erlebbar, sprechen mit Beteiligten und erfahren, was hinter Twitter-Beefs, Insta Virals oder Video-Flash-Mobs steckt.