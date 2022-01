Agatha Christies Hjerson (1)

Der einstige Star-Kriminalist Sven Hjerson ist aus der Öffentlichkeit verschwunden, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Beweise manipuliert zu haben. Seither lebt er zurückgezogen in Stockholm. Als seine Mutter stirbt, reist Sven Hjerson in seine alte Heimat, auf die Ålandinseln inmitten der Ostsee, wo seine Mutter bis zuletzt ein Hotel betrieben hat.



Unterwegs macht sich die hemdsärmelige TV-Produzentin Klara Sandberg an ihn heran, in der Absicht, Sven Hjerson als Host für eine True-Crime-Show zu gewinnen. Hjerson ist widerwillig, was die TV-Show angeht. Als jedoch an Bord der Fähre eine junge Journalistin namens Aida Fabris ermordet in ihrer Kabine gefunden wird, erwacht sein alter Spürsinn. Und auch eine Reihe von Verdächtigen ist auf dem Schiff präsent: Da ist Aidas enttäuschter Ex-Lover, die verbitterte Konkurrentin und der junge frauenfeindliche Schnösel, der Aida an der Bar belästigte.



Zudem war die Tote offenbar einem dunklen Firmengeheimnis aufseiten eines hippen Biotech-Start-ups auf der Spur. Bis zur Ankunft der Fähre bleiben Sven Hjerson nur wenige Stunden, um den Fall zu lösen.