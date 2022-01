Agatha Christies Hjerson (3)

Ein Unbekannter scheint der Thriller-Autorin Ronda Svensson einen makaberen Streich zu spielen, indem er Morde aus Rondas jüngstem, noch unveröffentlichten Roman in der Realität verübt - und zwar exakt so, wie Ronda sie in ihrem Roman entworfen hat. So wurde der Sternekoch Boris von einer schellenden Eieruhr in seine Kühlkammer gelockt und ist dann dort über Nacht elendig erfroren.



Lediglich fünf Personen haben Rondas Manuskript gelesen: ihr Verleger, ihr eifersüchtiger Ehemann, ihre Assistentin und eine Schriftsteller-Kollegin. Zudem ein Spitzenkoch, auf dessen Expertise Ronda beim Schreiben zurückgriff. Schließlich kommen Hjerson und Klara einem sechsten Leser auf die Spur.