Agatha Christies Hjerson (4)

Während der Dreharbeiten für einen modernen Film noir wird der Hauptdarsteller des Films vor laufender Kamera erschossen. So etwas hat es auf Åland noch nie gegeben! TV-Produzentin Klara Sandberg, die noch immer Fälle für ihre geplante True-Crime-Show mit Hjerson sammelt, ist Feuer und Flamme. Sie weicht dem vor Ort ermittelnden Kommissar nicht von der Seite.



Klara erfährt, dass der Star-Schauspieler in den Augen so ziemlich aller Beteiligten ein mieses Schwein war, das sämtliche Frauen am Set sexuell belästigt und zudem die Arbeit des Teams mit seinen Alkohol- und Drogeneskapaden erschwert und belastet hat. Verdächtige gibt es also zuhauf.



Sven Hjerson steht derweil der Kopf nicht nach diesem Fall. Er ermittelt stattdessen in eigener Sache, seitdem er herausgefunden hat, dass die Frau, die er für seine Schwester hielt, in Wirklichkeit seine Mutter war. Seit einer schicksalhaften Nacht in seiner Kindheit hat Hjerson keinen Kontakt mehr zu dieser Frau gehabt und weiß nicht, ob sie noch lebt oder bereits tot ist. Sven Hjersons väterlicher Freund Oscar scheint allerdings mehr über Hjersons Vergangenheit zu wissen, als er zu erzählen bereit ist.



Als es Klara schließlich gelingt, Hjerson doch noch für den Fall des getöteten Schauspielers zu interessieren, stößt Hjerson bald darauf, dass eine Verbindung besteht zwischen der Lösung des Kriminalfalls und seiner eigenen Familiengeschichte.