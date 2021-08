Lorenz' Vater hat einen schrecklichen Verdacht: Bei seinem Sohn sind die Sicherungen durchgebrannt, und er ist Amok gelaufen.



Zwischen Georg und Eva ist es aus, sein Chef hat ihm aufgrund seiner Gewalttätigkeiten gekündigt. Er ist total am Ende und hat sich Marios Waffe geschnappt.



Mario freut sich, endlich seinen Sohn Milan wiederzusehen. Aber dann verschwindet Milan in der "Sunshine City", und Mario sucht ihn vergeblich.



Lorenz schleicht sich heimlich zur "Sunshine City", er will nochmals mit Saschi sprechen und sie überreden, mit ihm nach Rom abzuhauen.



Mira hat aus der bizarren Waffensammlung ihres Chefs Richard ein Gewehr gestohlen und nähert sich damit dessen Büro in der "Sunshine City".



Ingeborg und Paul gehen gemeinsam zu Sarah in die Praxis in der "Sunshine City", diesmal lassen sie sich nicht von Arzthelfer Oliver abwimmeln. Ingeborg berichtet der konsternierten Sarah davon, dass Fanny sich umbringen wollte. Und dann steht Sarahs Ex-Mann Erik in der Tür. Fanny ist heimlich zu ihm gekommen, und nun will er das Sorgerecht für sie.



Bei allen liegen die Nerven blank, sie sind am Anschlag. Aber wer überschreitet die Grenze und wird zum Täter?



Die Serie beruht in der Grundidee auf dem Sachbuch "Die Macht der Kränkung" des Psychiaters Reinhard Haller. Jede der Hauptfiguren erfährt Kränkungen und wird auch selbst zum Kränkenden. Doch wann sitzt der Schmerz bei einem Menschen so tief, dass er sich gewaltsam Bahn brechen muss?