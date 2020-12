Bei den Pelzers ist Frieden eingekehrt. Vater und Sohn haben sich ausgesöhnt. Beide wachen über Tun und Lassen ihres Lieblings Anna. Deren Ehrgeiz nimmt unterdessen beängstigende Folgen an.



Aus dem leichten Training wurde die professionelle Erarbeitung einer Solopartie in der Weihnachtsaufführung der Schule. Jakob, der von ihrem Talent überzeugt ist, will sie der berühmten Kralowa vorstellen, seiner Lehrerin und erbarmungslosen Meisterin vieler Eleven.