Mehr noch: Max (Gary Young) hält die hiesigen Behörden für komplett inkompetent. Also lässt er seine Beziehungen spielen und erreicht, dass Detective Senior Sergeant Jess Savage (Kate Elliott) mit den Ermittlungen betraut wird.



Doch Jess hat mit privaten Problemen zu kämpfen: Sie leidet nach ihrem Autounfall, bei dem sie ihren geliebten Mann verloren hat, unter starken Schmerzen und Gedächtnisverlust. An die Nacht ihres Unfalls kann sie sich nur lückenhaft erinnern.



Die Schmerzen betäubt sie mit Medikamenten, von denen sie langsam aber sicher abhängig wird. Hinzu kommt, dass ihre Tochter Ruby (Timmie Cameron) ihr gesteht, dass sie schwanger ist.



Zusammen mit ihrem Kollegen DS Justin Harding (Ido Drent) begibt sich Jess auf die Suche nach Chelsea (Maxie Ouyung). Dabei stoßen sie auf die Leiche einer jungen Frau. Allerdings handelt es sich nicht um die Vermisste. Die Ermittlungen ergeben jedoch, dass die beiden sich gekannt haben müssen. Wurden sie Opfer ein und desselben Täters?



Jess setzt alle Hebel in Bewegung, um Chelsea noch lebend zu finden.