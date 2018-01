Christelle Leblanc (49) lebt mit ihrem Sohn in Luxemburg. Sie steht für den Kulturwandel in der Bankenwelt. Vor ihrer Karriere als Investmentbankerin machte sie in den 90er Jahren beim französischen Auslandsnachrichtendienst DGSE Jagd auf Wirtschaftsbetrüger und Geldwäscher. Als hochdekorierte Bankerin will sie mit nachhaltigen Finanzprodukten das Vertrauen der Kunden und der Gesellschaft zurückgewinnen. So ihr Image. Doch Leblanc ist eine Meisterin der Manipulation. Sie weiß, wie Gefühle funktionieren und vor allem, wie sie zu nutzen sind, um Menschen zu lenken...