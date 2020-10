Mechthild Puhl ist überrascht, als Ava ihr vor Augen führt, dass ein Patient mit ihr flirtet. Der Winzer Konrad Wagner ist sichtlich angetan von ihr. Ein spontanes Date führt dann aber zu großen Komplikationen. Unterdessen ist Hanna entschlossen, die Situation mit Prof. Dr. Alexander von Arnstett in der Klinik hinzukriegen. Dann wird sie ausgerechnet vor Mechthild von ihren Gefühlen eingeholt und erfährt von Ava, dass die Belegschaft hinter ihrem Rücken über sie spricht. Wie soll sie damit umgehen?



Währenddessen wird Patrick Brenner von seinem Mann, Thomas Brenner, mit blutendem Husten eingeliefert. Bei den Untersuchungen muss Betty erkennen, dass Patrick zusätzlich unter enormen Stresssymptomen leidet und alles zu ignorieren versucht. Patrick droht, in der Burnout-Spirale immer tiefer zu sinken und auch seinen Mann zu verlieren – kann Betty ihn noch rechtzeitig wachrütteln?



Emily wird nach einem Sportunfall mit einem Kreuzbandriss in die Karlsklinik eingeliefert. Dr. Helena von Arnstett rät zu einer dringend erforderlichen OP, die Emily aber ablehnt. Dr. Stern ist als Vater und Arzt gefragt – kann er seine Tochter zur richtigen Behandlung bewegen?