Ava hatte ein Date mit Clemens und wartet seit zwei Tagen darauf, dass er sich meldet. Da kommt er als Patient in die Karlsklinik, und Ava versucht herauszufinden, wie er zu ihr steht. Gar nicht so einfach, denn Clemens bleibt unverbindlich und vage. Erst nach einem intensiven "Gespräch" mit Ron trifft Ava die richtige Entscheidung.



Die Biopsie von Sanne Peters' Hirntumor steht an. Dr. Lewandowski kann sich dem langen Warten auf das Ergebnis nur schwer stellen, er sucht Ausflüchte, aber letztendlich ist er für Sanne da. Die Erleichterung ist groß, der Tumor ist gutartig. Dennoch muss operiert werden. Wird Sanne die OP überstehen? Und mit welchen Konsequenzen?



Clemens Huber kommt panisch auf die Station: Er hat beim Schwimmtraining im See eine Biene verschluckt. Nach anfänglicher Entwarnung bekommt Clemens allerdings diffuse Symptome. Hat das etwas mit dem Besuch seines Chefs Darius zu tun? Mit einem Trick kommen Schwester Rike und Dr. Helena von Arnstett dem Geheimnis auf die Spur.