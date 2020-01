Währenddessen wird der Witwer Werner Hanke in die Karlsklinik eingeliefert. Er ist ausgeflippt, als der Hausbesitzer ihm eine Zwangsräumung seiner Wohnung ankündigte. Dabei verletzte er seine Nachbarin Patricia Weber, die zeitgleich in der Klinik behandelt werden muss.



Betty kümmert sich um Werner Hanke, bei dem eine nicht heilbare Lungenkrankheit diagnostiziert wird. Aber er leidet nicht nur daran, sondern auch an gebrochenem Herzen. Denn nach dem Tod seiner Frau ist er nun allein. Auch deswegen möchte er unter keinen Umständen die einst gemeinsam bezogene Wohnung verlieren. Betty gelingt es, ihm neuen Lebensmut zu geben. Als Werner Handke, als ehemaliger Techniker, den entscheidenden Hinweis geben kann, um den Lift wieder in Bewegung zu bringen, bekommt er ein verlockendes Angebot.



Die am Kopf verletzte Patricia Weber verliebt sich ad hoc in den behandelnden Arzt Lewandowski. Überfordert von der eigenen Schüchternheit und der Situation, greift sie zu einem Trick, nichts ahnend, was sie damit anrichten wird.