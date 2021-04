Derweil kümmert sich Dr. Lewandowski um den verletzten Norman, der gerade einen Unfall hatte. Eine auf der Rückbank befindliche Puppe hält er plötzlich für seine Freundin Dolores. Dr. Lewandowski fürchtet, dass Norman aufgrund einer Einblutung an einer Verkennung leidet. Um Norman nicht weiter in Panik zu versetzen, spielen erst mal alle Beteiligten ihm vor, dass auch sie Dolores für echt halten.



Verletzt durch einen umgestürzten Baum landen die beiden Freunde Demian und Benny in der Klinik. Dr. Helena von Arnstett kümmert sich um Benny. Warum meidet er nur jegliches Sonnenlicht und zeigt am ganzen Körper Vernarbungen? Bennys Bekannte, die heimlich ein Auge auf ihn geworfen hat, fragt sich ebenfalls, warum er sich bei Tag auf keine Verabredung mit ihr einlässt. Verzweifelt erkennt Benny, dass er einen für ihn gefährlichen Schritt wagen muss.