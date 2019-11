Auf Station der Karlsklink sind alle gespannt auf die neue Pflegekraft, die ihren Dienst antreten soll. Alle warten auf eine neue Schwester - umso überraschter sind sie, als Frau Puhl dem Team jemand ganz anderen präsentiert.



Ava, die im Lernstress für ihre Prüfung ist, findet den überaus charmanten neuen Pfleger vom ersten Moment an toll. Aber Lukas scheint eher von jemand anderem fasziniert - was bahnt sich hier an?



Ines Wolters kommt wegen starken Magenschmerzen in die Klinik. Ihre beste Freundin Angela begleitet sie. In einer Notoperation kann eine Darmperforation gerade noch verhindert werden. Doch dann kommen Details ans Licht, die die Freundschaft der beiden Frauen auf eine harte Probe stellen.



Clara Puhl kommt mit einer Brandverletzung in die Karlsklinik und will unter keinen Umständen ihrer Tante Mechthild Puhl begegnen. Denn unter ihrem Mantel trägt sie einen Latexanzug. Wird es ihr gelingen, sich erfolgreich vor ihrer Tante zu verstecken?