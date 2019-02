Trotzdem muss auf Station professionell weitergearbeitet werden. Saskia Flint wird von ihrem Mann Felix mit starken Unterleibsschmerzen in die Klinik gebracht. Die Diagnose Blasenentzündung kann Dr. Lewandowski schnell stellen. Doch dann erfährt er, dass das Paar eine asexuelle Beziehung lebt, und sein Ehrgeiz wird geweckt, herauszufinden, ob die Asexualiät organische Ursachen hat. Am Ende muss das Paar eine schwerwiegende Entscheidung treffen.



Als Oma Hiltrud ihren Enkel Max Horten besucht, der wegen entzündeter Tattoos auf Station liegt, fällt sie erstmal in Ohnmacht. Ihr Enkel wird auf keinen Fall mit diesen Tattoos ihre Anwaltskanzlei übernehmen. Die Tattoos müssen entfernt werden. Doch da stoßen zwei ebenbürtige Sturköpfe aufeinander.