Derweil ist Hanna ratlos, wie es mit ihr und Alexander weitergehen kann. Es wird immer klarer, dass beide in verschiedenen Welten leben. Dr. Lewandowski jedoch ist verliebt und kann endlich anfangen, sein Glück mit Sanne zuzulassen.



Als Robert Martens nach einem Unfall in der Firma in die Karlsklinik kommt, diagnostiziert Dr. Lewandowski bei ihm einen komplizierten Schulterbruch. Der Ausfall aus dem Job macht Martens schwer zu schaffen. Als er obendrein von seinem Chef, mit dem er auch noch privat befreundet ist, die Kündigung erhält, ist er am Boden zerstört. Doch dann entdeckt ihn Dr. Stern eines Nachts schlafwandelnd auf dem Gang, und es kommen Dinge ans Licht, die ihm neue Hoffnung geben.



Währenddessen kümmern sich Dr. Stern und Lukas um eine Patientin, Lore Benzinger, die mit einer verstauchten Hand und Verdacht auf Gehirnerschütterung in der Klinik bleiben muss. Die lebenslustige Dame gibt beiden Rätsel auf. Was steckt hinter ihrer unorthodoxen Art und ihren ungewöhnlichen Aktivitäten?