Juliane Hartmann ist mit dem E-Roller gestürzt und wird von ihrem Mann Gregor in die Klinik gebracht. Juliane ist trockene Alkoholikerin. Ihr Schlüsselbein ist gebrochen. Doch als Dr. Frank Stern auch eine Schwangerschaft diagnostiziert, bricht zwischen Juliane und ihrem Mann ein schwelender Konflikt über Alkoholismus aus.



Gitti Haas bringt ihre Schwägerin und beste Freundin Magda Haas nach einer Synkope in die Notaufnahme. Es besteht Verdacht auf einen Herzinfarkt. Doch als Dr. Helena von Arnstett vom ausufernden Afternoon Tea der beiden erfährt, hat sie eine Idee, was der alten Dame widerfahren sein könnte.