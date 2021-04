Magarete Kaiser wird nach einer Synkope direkt von der Dialyse zur Notaufnahme gebracht. Die nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmte Patientin hat eine Aortenklappenstenose und müsste sich dringend einer Herz-OP unterziehen, rät Dr. Stern. Ihre Schwester Sarah, die Maggie seit dem Schlaganfall aufopferungsvoll pflegt, kommt bei der störrischen Schwester, die Angst vor der OP hat, nicht weiter. Auch ihr extra aus Brüssel angereister Bruder beißt sich die Zähne an Maggie aus. Es entspinnt sich eine große Auseinandersetzung über die Pflege der Schwester. Da bricht Maggie zusammen. Jetzt muss schnell eine Entscheidung getroffen werden.



Der Opernsänger Tristan Hoffmann ist der Meinung, er habe einen Herzinfarkt. Vielleicht habe er aber auch was Schlimmeres, nämlich Krebs? Dr. Lewandowski versucht, den hypochondrischen Patienten ernst zu nehmen und hinter dessen Beschwerden zu kommen. Auch Tristans Freundin Isolde ist genervt und verlangt von ihm, sich zusammenzureißen. Am Ende stellt sich heraus, dass es ein harmloser Reflux ist. Ist Tristan mit dieser Diagnose zufrieden?