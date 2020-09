Maria Monti wird von ihrer Schwiegertochter Vera in die Notaufnahme gebracht, da sie von der Leiter gefallen ist. Erst nach und nach kommt Dr. Frank Stern einer schwerwiegenden Psoriasis Arthritis auf die Spur, die Frau Monti nicht ernst nehmen will. Als ihr Sohn Fabio von ihr verlangt, kürzerzutreten und ihren Feinkostladen zu verkaufen, bricht für Frau Monti eine Welt zusammen. Doch da hat Vera die rettende Idee.



Claudia Weber will ihre Tochter Fritzi besuchen, deren Mandeln entfernt wurden. Dabei lässt sie auf die Verletzung schauen, die sie sich beim Kickboxen zugezogen hat. Dr. Tobias Lewandowski diagnostiziert einen Nierenstein-Abgang. Aber dann bringt ihn Fritzi, die mit ihrer Mutter im Ernährungs-Clinch liegt, auf eine weitere Idee: Vitamin-Überdosierung.