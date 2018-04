Dr. Behring und Betty kümmern sich derweil um den 72-jährigen Tristan Fehling, Professor der Biologie im Ruhestand, der aufgrund von Luftnot und Schwindelgefühlen in die Klinik kommt. Begleitet wird er von seiner ehemaligen Assistentin Sabine Engels. Das schlagfertige Paar, das sich gegenseitig nichts schenkt, erinnert auf fast unheimliche Weise an Betty und Behring - leider haben sie es jedoch in fast 50 Jahren nicht fertiggebracht, sich ihre Liebe zu gestehen. Und nun könnte es bald zu spät sein.