Der Kunstraub

In ihrer Eigenschaft als Leiterin der örtlichen Kunstkommission begleitet Anne (Barbara Flynn), die Mutter von Martha (Sally Bretton), ein großes Ereignis: "Solo Mare", ein wertvolles Gemälde des aus Shipton Abbott stammenden Künstlers Augustus Craig, soll in die Gemeinde zurückkehren. Lady Louise Fitzallan (Pooky Quesnel) will es dem Kunsthändler Terrence Witham (Rufus Jones) abkaufen und in der Galerie auf ihrem Anwesen Shipton Manor ausstellen. Dort wird das Bild schon über Nacht deponiert, bevor am nächsten Morgen die offizielle Übergabe stattfinden soll. Dank ihrer guten Kontakte zur Polizei, Marthas Verlobten DI Humphrey Goodman (Kris Marshall), schafft es Anne, dass der junge PC Kelby Hartford (Dylan Llewellyn) für die Überwachung abgestellt wird.



In der Nacht gibt es in Shipton Manor einen kurzen Stromausfall. Wenig später sieht Kelby draußen einen Mann mit einer orangen Kappe weglaufen. Er denkt sich zunächst nichts dabei, doch bei der Präsentation am Morgen ist der Rahmen des Gemäldes "Solo Mare" leer. Jemand hat das Bild offenbar gestohlen.



Humphrey und seine Kollegin DS Esther Williams (Zahra Ahmadi) nehmen die Ermittlungen auf und finden heraus, dass es um das Gemälde seit Jahrzehnten Streit gibt. Angeblich hat Craig es gar nicht selbst gemalt, sondern nur signiert. Tatsächliche Urheberin soll sein früheres Stallmädchen Edith Jay sein. Unterdessen entdeckt Kelby durch Zufall in einem Imbiss am Fischmarkt den verdächtigen Mann mit der orangen Kappe. Er trifft sich dort mit einer Frau, die den Ermittlern wohlbekannt ist: Lady Fitzallan.



Der Fall wird immer rätselhafter. Humphrey fällt plötzlich ein, dass ihm etwas im Lebenslauf von Witham bemerkenswert vorkam: Der Kunsthändler hat früher mit Magiern zusammengearbeitet und verehrt außerdem den Street-Art-Künstler Banksy.