DI Humphrey Goodman (Kris Marshall) hadert mit der Trennung von Martha (Sally Bretton). Sie hat die Verlobung gelöst, weil sie keine Kinder möchte und glaubt, ihn daher nicht glücklich machen zu können. Aufgrund seiner privaten Probleme kann sich Humphrey kaum auf die aktuellen Ermittlungen konzentrieren.



In Lucy Elliots (Carlyss Peer) Wohnung ist eingebrochen worden. Der Täter hat Schmuck gestohlen und sich noch ein Sandwich zubereitet, bevor er ging. DS Esther Williams (Zahra Ahmadi) und PC Kelby Hartford (Dylan Llewellyn) versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Es gibt Ähnlichkeiten mit einer früheren Einbruchserie, für die ein gewisser Atticus Styles (Spencer Jones) zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurde. Zufällig wohnt Atticus in unmittelbarer Nähe des jetzigen Tatorts. Seine Mutter, mit der er zusammenlebt, gibt ihm allerdings ein Alibi.



Eine weitere Spur führt zu Hayley Collins (Hannah Traylen), einer jungen Frau, die Kelby am Tatabend betrunken in Gewahrsam genommen hatte. Nun stellt sich heraus, dass ihre Fingerabdrücke und Stiefelspuren im Umfeld von Lucys Wohnung gefunden wurden. Als die Ermittler sie mit den Vorwürfen konfrontieren, bekommen sie es mit der resoluten Kate Nolan (Lily Frazer) zu tun. Sie ist nicht nur Hayleys Lebensgefährtin, sondern auch deren Anwältin. Nachdrücklich weist sie darauf hin, dass ihre Mandantin zum vermeintlichen Zeitpunkt des Einbruchs bereits in der Zelle saß. Dieser Widerspruch ist auch den Polizisten nicht entgangen.



Mittlerweile ist es Esther gelungen, auch Humphrey wieder für die Ermittlungen zu motivieren. Ein Nachbar von Hayley und Kate liefert den beiden einen wichtigen Hinweis. Nachdem der Fall gelöst ist, nimmt sich Humphrey eine Auszeit und kehrt zurück an seine frühere Wirkungsstätte, die Karibikinsel Saint Marie. Dort wartet eine Überraschung auf ihn.