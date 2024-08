Kornkreise

Ein Mann wird tot in einem Feld inmitten eines Kornkreises gefunden. DI Humphrey Goodman (Kris Marshall) und seine Kollegin DS Esther Williams (Zahra Ahmadi) nehmen die Ermittlungen auf. Zunächst deutet nichts auf einen unnatürlichen Tod hin. Der Mann weist eine Narbe auf, die offenbar von einer Herzoperation stammt.



Ein weiteres Detail gibt den Polizisten allerdings Rätsel auf: In einer Socke des Toten steckt ein zusammengefaltetes Stück Papier. Dabei handelt es sich um die letzte Seite des Romans "Große Erwartungen" von Charles Dickens. Humphrey und Esther finden heraus, dass der Kornkreis bereits der dritte in diesem Jahr auf der Farm von Andrew Parker (John Hollingworth) und dessen Schwester Cassie (Ingrid Oliver) ist. Daher wird das Gelände zunehmend zur Pilgerstätte für Ufo-Beobachter und Alien-Gläubige.



Die Suche nach der Identität des Toten geht derweil weiter. In einiger Entfernung von der Farm stößt PC Kelby Hartford (Dylan Llewellyn) durch Zufall auf einen wichtigen Hinweis. In einem abgestellten, nicht verschlossenen Fahrzeug liegt der Führerschein des Mannes aus dem Kornkreis. Demnach hieß er David Jones und stammte aus Nordwales. Kelby findet zudem seine Verbindung zur Familie Parker heraus. Noch vor wenigen Wochen hat er den Vater von Andrew und Cassie, der wegen eines Raubüberfalls in Haft saß, im Gefängniskrankenhaus besucht. Mittlerweile sind beide Männer tot.



Als Humphrey und Esther die Geschwister Parker mit den neuen Erkenntnissen konfrontieren, können beide mit dem Namen "David Jones" überhaupt nichts anfangen. Kein Wunder, denn der Mann hieß eigentlich ganz anders.