Tiefer Fall

In der humorvollen Krimiserie, einem Spin-off von "Death in Paradise", wagt DI Humphrey Goodman (Kris Marshall) einen beruflichen Neuanfang bei der Polizei von Shipton Abbott. Er will sich in dem kleinen Küstenstädtchen im Südwesten Englands mit seiner von dort stammenden Verlobten Martha Lloyd (Sally Bretton) niederlassen.



Noch vor seinem ersten offiziellen Arbeitstag in Shipton Abbott gibt es ein Zusammentreffen zwischen Humphrey und seiner neuen Kollegin DS Esther Williams (Zahra Ahmadi), das aber eher peinlich beginnt. Er hat sich nämlich nach einem missglückten Tandemsprung mit seinem Fallschirm in einem Baum verheddert und muss von der Feuerwehr befreit werden. Esther wird hinzugerufen. Da Humphrey unverletzt geblieben ist, kommt er gleich mit zum Polizeirevier. Er bittet Esther, ihm schon einmal das Team vorzustellen.



Vor Ort steigt der neue Detective Inspector direkt voll ins Geschehen ein. Esther ist beeindruckt, weil Humphrey zwar mitunter kauzig wirkt und unkonventionell arbeitet, aber schnell zu Erfolgen kommt.



Auf die beiden wartet bereits ein neuer, mysteriöser Fall. Im Krankenhaus befragen sie Gwen Tyler (Montserrat Lombard), die offenbar in ihrem Haus Opfer eines Angriffs geworden ist. Sie äußert den kuriosen Verdacht, dass es sich bei der Täterin um "Mutter Wheaten" handelt – eine Hexe aus dem 17. Jahrhundert. Humphrey und Esther stoßen im Umfeld der Geschädigten auf zahlreiche Auffälligkeiten.



So hat sich Gwen, die eine Ladenkette für Bio-Schönheitsprodukte betreibt, unlängst im Streit von ihrem Geschäftspartner Peter Meadows (Dan Mersh) getrennt. Auch zwischen Gwen und ihrem Mann Ben (Davood Ghadami) gab es vor dem Vorfall mit der vermeintlichen Hexe Ärger. Und dann werden auch noch 180.000 Pfund vermisst, die Gwen eigentlich als Rücklage für die Körperschaftsteuer gebildet hatte.