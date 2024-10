Zwischen all den schwangeren Frauen im Geburtsvorbereitungskurs merkt Nikita, dass sie diese Erfahrung selbst gerne machen würde: Der Bauch wächst, das Baby bewegt sich in einem und was hat es eigentlich mit diesem "Glow" auf sich? Lena klaut daraufhin einen Simulationsbauch aus Amelies Vorbereitungskurs, worüber die natürlich stocksauer ist.



Während Nikita sich jetzt glücklich immer weiter in die nun sichtbare Fake-Schwangerschaft hineinsteigert, steht Lenas letztes Bewerbungsgespräch an. Wird sie trotz des unübersehbaren Schwangerschaftsbauches den Job bei ihrem langjährigen Idol, Prof. Sieglinde Flocki, bekommen? Und will sie das überhaupt noch?